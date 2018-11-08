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Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся в Аргентине

Политика

На пресс-конференции глава МИД КНР и Австралии шел разговор о китайско-американских отношениях

Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся в Аргентине
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Пекин, 8 ноября 2018, 20:19 — REGNUM  В Пекине с визитом находится глава МИД Австралии Марис Пейн, которая вместе с китайским коллегой Ван И провела пятый раунд Китайско-австралийского дипломатического и стратегического диалога, сообщает 8 ноября Синьхуа.

В ходе состоявшейся по итогам переговоров совместной пресс-конференции, касаясь вопроса о китайско-американских отношениях и итогах промежуточных выборов в США, Ван И подчеркнул, что КНР никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, и потребности в сотрудничестве у двух стран выше, чем разногласия, ибо они являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Различия во внутренней политике и межпартийные разногласия, по словам руководителя китайской дипломатии, не могут быть выше долгосрочных интересов, связанных с обеспечением мира и безопасности.

Было подчеркнуто, что встреча лидеров двух стран — Си Цзиньпина и Дональда Трампа — состоится в конце ноября на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

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Китайско-американские отношения
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