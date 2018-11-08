Новый кубинский лидер встретился с председателем КНР

Пекин, , 20:16 — REGNUM В Китае с визитом, входящим в программу большого международного турне, начатого в Москве, находится председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает 8 ноября Синьхуа.

В Пекине с кубинским гостем встретился председатель КНР Си Цзиньпин, который высказался за продолжение и дальнейшее развитие традиционной дружбы между народами двух стран, а также за открытие в двусторонних отношениях новой важной страницы.

Подробностей о встрече не сообщается, поэтому имеются основания полагать, что, как и в российской столице, лидеры двух стран обсуждали вопросы, связанные с объявлением президентом США Дональдом Трампом планов выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также о возможном месте Кубы, отношения которой с США также стремительно ухудшаются, в стратегии противодействия американской экспансии, связанной с отказом от этого договора.

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