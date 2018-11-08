Четверг, 8 Ноября 2018 года
21:21:12 МСК

Новый кубинский лидер встретился с председателем КНР

Политика

Международное турне Мигеля Диас-Канеля проходит на фоне обсуждения предстоящего выхода США из Договора о РСМД

Новый кубинский лидер встретился с председателем КНР
Иллюстрация: Gov.cn
Си Цзиньпин и Мигель Дуас-Канель

Пекин, 8 ноября 2018, 20:16 — REGNUM  В Китае с визитом, входящим в программу большого международного турне, начатого в Москве, находится председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает 8 ноября Синьхуа.

В Пекине с кубинским гостем встретился председатель КНР Си Цзиньпин, который высказался за продолжение и дальнейшее развитие традиционной дружбы между народами двух стран, а также за открытие в двусторонних отношениях новой важной страницы.

Подробностей о встрече не сообщается, поэтому имеются основания полагать, что, как и в российской столице, лидеры двух стран обсуждали вопросы, связанные с объявлением президентом США Дональдом Трампом планов выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также о возможном месте Кубы, отношения которой с США также стремительно ухудшаются, в стратегии противодействия американской экспансии, связанной с отказом от этого договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубинский лидер Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Пекин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Кубе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить