В Псковском государственном университете назначили врио ректора

Псков, , 19:56 — REGNUM Временно исполняющей обязанности ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначена Марина Махотаева, которая с 2014 года занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, Махотаева приступит к исполнению обязанностей ректора с завтрашнего дня, 9 ноября.

Марина Махотаева — доктор экономических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, действительный член Муниципальной академии, автор более 140 опубликованных научных и учебно-методических работ, имеет отраслевые и региональные награды.

С 1996 года она работала в Псковском государственном политехническом институте — на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью». С 2001 года наряду с педагогической деятельностью совмещала обязанности начальника международного отдела. С 2010 года была проректором по международной деятельности института. С октября 2011 года — проректор по международной деятельности Псковского государственного университета. С 1 июля 2013 года была завкафедрой мировой экономики и международного бизнеса. Проректором по учебной работе и международной деятельности работала с августа 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, который руководил университетом с момента его создания в 2011 году, в октябре 2018 года был отправлен в отставку: контракт с ним Минобрнауки РФ продлевать не стало. Виюле 2018 года Псковский государственный университет успешно прошёл государственную аккредитацию.

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