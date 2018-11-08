Депутаты Зауралья решили развивать экономику изменениями в правительстве

Курган, , 19:43 — REGNUM В Курганской области введена новая должность — вице-губернатор. Она учреждена вместо должности первого заместителя губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облдуме.

Решение об изменении структуры правительства депутаты думы приняли 8 ноября на внеочередном заседании. Целью поправок является повышение эффективности регионального правительства и управляемости всей вертикали власти.

Также в правительстве стало меньше на одного первого заместителя губернатора. Кроме того, введена должность заместителя губернатора.

Чиновники и депутаты уверены, что эти и другие изменения в структуре правительства положительно повлияют на улучшение в регионе инвестиционного климата и появление новых конкурентоспособных предприятий. Поправки были приняты большинством депутатов.