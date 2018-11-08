Бывший главврач московской детской поликлиники займётся псковской медициной

Псков, , 19:38 — REGNUM В Псковской области региональный комитет по здравоохранению и фармации сменил руководителя: ведомство возглавит Марина Гаращенко, работавшая ранее в департаменте здравоохранения Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, прежний руководитель ведомства Игорь Потапов оставил свой пост по собственному желанию.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с новым руководителем комитета отметил, что медицина в регионе продолжает оставаться одним из самых проблемных направлений.

Вместе с новым председателем комитета он посетил региональный онкологический центр, который был введен в эксплуатацию два года назад.

«В Псковской области необходимо выстроить новую систему диагностики и лечения онкобольных с учетом особенностей расселения на территории региона, инфраструктуры медицинских учреждений и кадрового обеспечения. На каждом из этапов должно быть оказано максимально профессиональное медицинское сопровождение. Основной акцент — на работу первичного звена на местах», — обозначил задачу Марине Гаращенко Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что онкоцентр должен стать стержневым учреждением региона.

«Я знаю проблемные точки и задачи, которые перед нами ставит президент России и Министерство здравоохранения РФ. Работы будет много, но мы постараемся ее выполнить», — отметила Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко родилась в 1974 году в Москве. В 2001 году окончила Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». В 2013 году получила специальность «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работала главным врачом Детской городской поликлиники № 70 города Москвы, а с 2011 года — на различных должностях в департаменте здравоохранения города Москвы, где осуществляла координацию и методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения.