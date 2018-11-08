В Калуге прошёл фестиваль, посвященный годовщине Великого стояния на Угре

Калуга, , 19:34 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, в концертном зале Калужской областной филармонии состоялся творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Приветствуя участников фестиваля, губернатор области Анатолий Артамонов обратился к истории России. Он напомнил о событиях 1480 года, когда весной хан Ахмат поднял в поход все силы, чтобы восстановить власть Великой Орды над Русью. Тогда в сложной военно-политической обстановке великий князь Иван Васильевич проявил качества стратега, которым может гордиться военная история, русский народ сплотился для борьбы с грозным врагом. Началось стояние на Угре, которое, по свидетельству летописных источников, не было тихим и мирным. Шли бои за переправы, продолжались перестрелки, ордынцы многократно пытались перейти реку, но русская оборона оказалась непреодолимой. 11 ноября огромное войско Орды начало отступать по всему фронту.

Анатолий Артамонов подчеркнул: «Великое стояние на реке Угре стало рубежным событием в российской истории. Русская держава добилась того, к чему княжества стремились долгие 240 лет — Русь окончательно освободилась от унизительного ордынского ига. Победа на Угре стала общей победой народов нашей страны, в том числе ногайских и крымских татар, калмыков и других этносов».

При этом губернатор обратил внимание на то, что и по сей день сплоченность нашего многонационального народа остаётся ключевым условием сохранения российской государственности и процветания страны.

Обращаясь к потомкам защитников угорских берегов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал приложить все усилия для увековечения этого судьбоносного для страны события: «Стояние на калужской земле вселяет в нас гордость и требует большой ответственности за сохранение памяти о нём». Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что главным ресурсом мощи России, её будущего является историческая память.

С приветствием к участникам, организаторам и гостям фестиваля обратился руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, отметив: «Великое стояние на Угре ознаменовало обретение полной независимости Московского княжества от Золотой Орды. Единство, отвага, сила и непоколебимый дух победы нашего русского народа способствовали восстановлению и сплочению некогда мощного и великого государства».

Поздравительный адрес калужанам направил мэр Москвы Сергей Собянин. В его послании, в частности, говорится: «Калужская земля богата историческими, культурными и природными достопримечательностями. Это родина трудолюбивых, талантливых и мужественных людей. Уверен, что проведение подобных мероприятий вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и приобщение его к историческим традициям нашей страны».

Свои приветствия в адрес участников фестиваля направили депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, Брянской области — Александр Богомаз, Орловской области — Андрей Клычков, митрополит Калужский и Боровский Климент.

В рамках творческой программы в исполнении православного хора инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации прозвучала премьера — марш «Победа на Угре», авторами которого стали поэт Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков). Участие хора в празднике состоялось благодаря партнеру фестиваля — фонду Владимира Храброго.

С концертными номерами также выступили лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В их числе — народный коллектив ансамбля танца «Ярославна», вокальный коллектив «Матрена Арт», скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, заслуженный артист Белорусской ССР солист легендарного ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепаров. Благодаря партнеру фестиваля — Фонду развития цифровых технологий Калужской области — зрители смогли увидеть выступление солистки Большого театра Ксении Дежневой.

Фестиваль организован министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке регионального министерства культуры и туризма.