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В Бангладеш назначена дата всеобщих выборов

Политика

«В стране благоприятная ситуация для проведения свободных и справедливых выборов»

В Бангладеш назначена дата всеобщих выборов
AStikhin
Бангладеш

Дакка, 8 ноября 2018, 19:31 — REGNUM  23 декабря пройдут общенациональные выборы в парламент Бангладеш, 8 ноября передает агентство Reuters.

«В стране благоприятная ситуация для проведения свободных и справедливых выборов», — заявил глава избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа, объявивший дату предстоящих выборов.

По словам представителя ЦИК, по всему Бангладеш будет открыто 40 тыс. избирательных участков, безопасность выборов будут обеспечивать 600 тыс. сотрудников полиции.

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