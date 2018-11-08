В службе связи Таджикистана объяснили блокировку доступа в соцсети

Душанбе, , 19:05 — REGNUM Доступ к социальным сетям в Таджикистане не связан с митингом в Хороге. Об этом заявил ответственный сотрудник службы связи при правительстве Таджикистана, передает «ТаджикТА» сегодня, 8 ноября.

«Отключение произошло по техническим причинам, которые будут устранены в ближайшее время», — заверил источник.

Напомним, что проблемы с доступом к популярным социальным сетям, мессенджерам и некоторым информационным ресурсам в Таджикистане возникли после того, как 6 ноября в городе Хороге начался митинг недовольных усилением мер безопасности в Горно-Бадахшанской автономной области, в результате чего в минувшие выходные командиром ОМОНа республики генерал-майором Хуршедом Мухаммадзода из травматического оружия были ранены двое (по некоторым данным, трое) местных жителей.

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