Турецкая артиллерия нанесла мощный удар по сирийскому городу Таль-Абъяд

Дамаск, , 18:58 — REGNUM Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о еще одном мощном артиллерийском ударе турецкой армии по сирийской провинции Ракка по позициям Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Удар был нанесен 7 ноября вечером по городу Таль-Абъяд и его окрестностям.

Району причинен значительный ущерб. Как минимум пять человек было убито. Неизвестно, речь идет о бойцах Сирийских демократических сил или о мирных жителях.

Турецкие военные провели артиллерийский обстрел Таль-Абъяда после того, как заметили, что СДС укрепляют район в рамках подготовки к потенциальному наступлению турецких войск.

Регулярные, практически ежедневные обстрелы начались с заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что турецкая армия скоро начнет военную операцию против курдских отрядов, которые составляют основу Сирийских демократических сил.

По поводу заявления президента Турции интересно высказался начальник политического управления Сирийской арабской армии бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан. Он сказал, что «Эрдоган не может выступать с такими заявлениями, если только он не договорился под столом или над ним с американской стороной».

Кроме того, надо понимать, что речь идет о проведении военной операции турецкой армии на территории суверенного государства — Сирийской Арабской Республики.