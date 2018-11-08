В Латвии под стражей оставили тяжело больного «шпиона-пенсионера»

Рига, , 18:47 — REGNUM По решению Рижского окружного суда бывший сотрудник системы внутренних дел Олег Бурак, подозреваемый в шпионаже, продолжит находиться под стражей, сообщает rus.lsm.lv. Вопрос об изменении меры пресечения может быть рассмотрен только через два месяца.

Сообщается, что заседание прошло в закрытом режиме. Официальной информации о составе дела нет, однако латвийское телевидение, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщает, что Олег Бурак обвиняется «в шпионаже в пользу России». Сам обвиняемый вину не признает. Ранее адвокат также сообщала, что не может раскрывать обстоятельства дела, так как расписалась о нераспространении информации.

По мнению обвиняемого и его адвоката, суд первой инстанции не учел все обстоятельства дела, а потому они решили оспорить мер пресечения.

«У него очень тяжелое состояние здоровья. У него много болезней. Действительно — очень серьезных», — отметила адвокат Бурака Иммя Янсоне.

Бурак был задержан 22 октября 2018 года полицией безопасности Латвии. Ранее Олег Бурак заведовал отделом учета огнестрельного оружия информационного центра МВД Латвии, и уже 12 лет находится на пенсии по выслуге лет.

В Латвии не в первый раз возникают такие случаи, где фигурирует «шпионаж в пользу России».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший работник Latvijas dzelzceļš Александр Красноперов был обвинен в том, что он «регулярно, систематично и целенаправленно, по заданию России, занимался сбором не подлежащий разглашению информации военного характера и коммерческих тайн». По решению Земгальского районного суда весной 2018-го осужден на полтора года тюрьмы и 60 часов исправительных работ.

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