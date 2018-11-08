Германия в тройке внешнеторговых партнёров Калининградской области

Калининград, , 18:44 — REGNUM В Калининграде сегодня, 8 ноября, состоялась встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова и государственного министра Германии по делам Европы Михаэлем Ротом, на которой стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере экономики, привлечения инвестиций, культуры, туризма. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Алиханов констатировал, что Германия является «ведущим партнёром» российского региона.

«Ваша страна входит в первую «тройку» внешнеторговых стран-партнёров нашего региона. По итогам первого полугодия текущего года внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Германией составил 470 миллионов долларов и увеличился по сравнению с первым полугодием 2017 года на 66%. Растет импорт и экспорт, мы видим, что это сотрудничество взаимовыгодно, — сообщил глава региона. — В настоящее время региональное правительство ведет большую работу по привлечению инвестиций в область. Мы располагаем площадками, на которых инвесторы могут разместить производство. Интерес к этому сотрудничеству со стороны немецкого бизнеса достаточно высокий».

Приоритетным он назвал туристическое направление, которое, по словам Алиханова, получит новый импульс после введения в эксплуатацию круизного терминала в Пионерском, обновлённый аэропорт, новые транспортные развязки.

Михаэль Рот отметил будущий 300-летний юбилей философа Канта, празднование которого может стать площадкой для различных совместных российско-немецких проектов в регионе.