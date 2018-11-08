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Спикер Рады: нельзя заставить депутатов ходить на заседания парламента

Политика

Поэтому депутаты и не ходят

Спикер Рады: нельзя заставить депутатов ходить на заседания парламента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 8 ноября 2018, 18:40 — REGNUM  Депутатов Верховной рады нельзя заставить приходить на заседания парламента, заявил спикер Рады Андрей Парубий, сообщает 8 ноября УНИАН.

Парубий заявил, что он «прилагает все усилия», чтобы Рада работала как надо, но заставить депутатов ходить на пленарные заседания — нельзя. Спикер добавил, что есть одна возможность «наказать» депутатов — не платить им часть зарплаты из-за их отсутствия на заседаниях. Так, за первые три квартала депутатам-прогульщикам не было выплачено почти 16 млн гривен ($570 тыс.). Однако, видимо, депутатов это не особенно волнуют, так как они продолжают прогуливать заседания.

Напомним, Верховная рада является лидером в Европе по числу законодательного «спама»: за год через Раду проходит больше законов, чем через все европейские парламенты вместе взятые.

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Политическая жизнь Украины
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