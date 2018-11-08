Разведка Нидерландов: террористы используют Турцию как стратегическую базу

Амстердам, , 18:24 — REGNUM 5 ноября Общей службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) опубликовала доклад «Наследие Сирии, глобальный джихадизм остается угрозой для Европы». В данном докладе анализируется террористическая угроза, которая исходит от радикальных исламистских организаций, а также роль войны в Сирии, которая сыграла важную роль в борьбе с терроризмом.

В этом документе значительное внимание уделено Турции. По мнению разведки Нидерландов, крупнейшие террористические организации, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно используют территорию Турции как свою стратегическую базу, на которой они могут реорганизовать свои силы, чтобы создать угрозу для безопасности Европы.

Также обращается внимание на тот факт, что Турция длительное время выступала в качестве трамплина для боевиков-иностранцев, которые направлялись в Сирию со всего земного шара. Кроме этого, высказывается мнение, что сама Анкара не относит эти исламистские группы к угрозам безопасности, т. к. «турецкие интересы не всегда соответствуют европейским приоритетам в борьбе с терроризмом».

Журналист Догу Эроглу, который написал книгу о сети ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции, приводит следующие цифры: с момента начала гражданского конфликта в Сирии не менее четырех тысяч террористов прибыли в Сирию и Ирак с территории Турции, более двадцати тысяч человек в Турции регулярно контактируют с салафитами.