Адвокат Гандзюк потребовала исключить депутата Геращенко из комиссий Рады

Киев, , 18:31 — REGNUM Адвокат чиновницы из Херсона Екатерины Гандзюк Евгения Закревская подала обращение в Верховную раду об исключении из комиссий депутата Антона Геращенко, сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, обращение было передано во временную следственную комиссию Рады. По словам Закревской, Гандзюк считала, что правоохранители незаконно передают информацию о следствии Геращенко, чтобы ввести общество в заблуждение, скрыть заказчиков нападения на чиновницу и сформировать нужное мнение о полиции. Так, полиция задержала невинного человека, однако Геращенко пытался поднять авторитет следствия, считает адвокат.

Напомним, на Гандзюк напали 31 июля — ее облили кислотой. После этого, 4 ноября, женщина скончалась в возрасте 33 лет, по предварительным данным — из-за отрыва тромба.