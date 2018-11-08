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Адвокат Гандзюк потребовала исключить депутата Геращенко из комиссий Рады

Политика

Адвокат считает, что депутат незаконно использовал информацию о следствии

Адвокат Гандзюк потребовала исключить депутата Геращенко из комиссий Рады
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Киев, 8 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  Адвокат чиновницы из Херсона Екатерины Гандзюк Евгения Закревская подала обращение в Верховную раду об исключении из комиссий депутата Антона Геращенко, сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, обращение было передано во временную следственную комиссию Рады. По словам Закревской, Гандзюк считала, что правоохранители незаконно передают информацию о следствии Геращенко, чтобы ввести общество в заблуждение, скрыть заказчиков нападения на чиновницу и сформировать нужное мнение о полиции. Так, полиция задержала невинного человека, однако Геращенко пытался поднять авторитет следствия, считает адвокат.

Напомним, на Гандзюк напали 31 июля — ее облили кислотой. После этого, 4 ноября, женщина скончалась в возрасте 33 лет, по предварительным данным — из-за отрыва тромба.

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Политическая жизнь Украины
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