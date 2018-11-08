Вашингтон озабочен: кто же контролирует С-300 в Сирии

Дамаск, , 18:02 — REGNUM Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал 7 ноября интересное заявление. Ряд его цитат заслуживают особого внимания.

Джеймс Джеффри выразил серьезную обеспокоенность тем фактом, что американцам неизвестно, кто контролирует поставленную Сирии российскую систему С-300. По его мнению, проблема в деталях: кто будет контролировать ЗРК, и какую роль он будет играть.

Целью США является успокоить эту ситуацию, а потом найти долгосрочное решение. Дипломат также выразил надежду, что Россия позволит Израилю свободно действовать против иранских сил в Сирии. Говоря нормальным языком, Россия должна дать Израилю возможность наносить удары по территории суверенного государства.

Можно предположить, что долгосрочное решение проблемы с С-300, по мнению Вашингтона, заключается именно в предоставлении свободы действий Израилю в сирийском небе.

Однако в данном случае сирийская система С-300 ничем не будет отличаться от музейного экспоната, только пыль надо будет вовремя смахивать. Есть основания полагать, что она была поставлена в Сирию не для этого.