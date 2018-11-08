В Астрахани не смогли выбрать двух лучших кандидатов в мэры

Астрахань, , 17:51 — REGNUM В Астрахани конкурсная комиссия по выбору главы городской администрации не смогла выбрать двух кандидатов на пост. Как сообщил портал «Пункт А» со ссылкой на собственные источники, имена двоих «финалистов», кандидатуры которых будут вынесены на голосование депутатов гордумы, назовут 9 ноября.

Комиссия 8 ноября рассмотрела программы развития города от пяти кандидатов. Свои программы представили исполняющий обязанности руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области Андрей Бодаговский, предприниматель Данила Ивашкович, исполняющий обязанности областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов, депутат облдумы Тимофей Щербаков и депутат Госдумы РФ Олег Шеин. Ещё один кандидат — депутат облдумы Ринат Уталиев — на заседание не явился.

После того, как комиссия определится кандидатами, в городской думе пройдёт открытое голосование депутатов. Очередное пленарное заседание назначено на среду, 14 ноября.

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