Экс-мэр южноуральского Миасса арестован на два месяца

Миасс, Челябинская область, , 17:50 — REGNUM В Челябинске арестован бывший сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков. Решение 8 ноября принял Центральный районный суд Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На аресте настояло следствие. Эта мера пресечения будет действовать до 7 января.

Своей вины экс-чиновник не признаёт.

Напомним, Третьяков был задержан 7 ноября. Его подозревают в получении взятки на сумму более 140 тыс. рублей.

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