Украина скатывается к абсолютно нацистской идеологии – Ольга Тимофеева

Москва, , 18:06 — REGNUM Появление лозунга «Слава Украине», а также популяризация таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, это закономерный итог нацистского переворота, который произошел на Украине, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом она заявил 8 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с украинским политологом, обвинившим Россию в «оттяпывании 7% украинской территории».

«Российская Федерация не оттяпала 7% украинской территории, — сказала Тимофеева. — Давайте использовать грамотно терминологию. А 7% украинской территории ушли с Украины после государственного переворота, который произошёл на Украине и который осуществляли пронацистские силы. И поэтому лозунги «Слава Украине», «Бандера и Шухевич — наше всё» — это закономерный итог нацистского переворота. Украина на протяжении четырёх лет демонстрирует нам скатывание к абсолютно нацистской идеологии. Не только словом, но и делом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Киеву придется смириться с тем, что Крым останется в составе России в ближайшие 10−20 лет. Однако Пискун не теряет надежды на возвращение полуострова под контроль Украины в том случае, если она достигнет «высокого экономического уровня». Это, по мнению бывшего генпрокурора, должно подвигнуть жителей Крыма инициировать новый референдум — в этот раз о вхождении в состав Украины.

Что касается действий украинских властей в ближайшее время, то Пискун рекомендовал им обратиться в международные суды и потребовать от России компенсации.

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