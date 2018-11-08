На МКС восстановлена работа компьютера после перезагрузки

Москва, , 17:42 — REGNUM На российском сегменте Международной космической станции (МКС) 8 ноября была произведена перезагрузка одного из трёх центральных компьютеров, в работе которого ранее произошёл сбой, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Отмечается, что перезагрузка была проведена успешно и нормальная работа компьютера возобновилась.

«Система тестировалась на протяжении полутора витков полёта станции вокруг Земли (около двух часов). По факту тестирования все системы работают штатно», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября в «Роскосмосе» сообщали, что на одном из трёх компьютеров на российском сегменте МКС произошёл сбой программы. Отмечалось, что сбой никак не влияет на работу станции, тем не менее было решено провести перезагрузку системы для уверенности в надёжности запланированной в ноябре стыковки корабля «Прогресс» с МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В российском сегменте МКС произошёл сбой в компьютерной системе