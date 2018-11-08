Спикер Европарламента намерен задержаться на своем посту

Рим, , 17:41 — REGNUM Спикер Европарламента Антонио Таяни заявил, что готов выставить свою кандидатуру на этот пост на новый срок после перевыборов парламента, сообщает Tg Com в четверг, 8 ноября.

В ходе конгресса Народной партии Европы в Хельсинки Таяни заявил, что «на вершинах европейских институций должен быть хотя бы один итальянец».

Действующий спикер отметил, что будет выставлять свою кандидатуру, если к тому будут «подходящие условия», в частности, если правящая Народная партия достигнет хорошего результата.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Социологические опросы показывают, что фракция Народной партии сократится, а в парламенте появится как минимум одна новая фракция — сторонников традиционных ценностей и национальных суверенитетов под руководством Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Виктора Орбана.