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Спикер Европарламента намерен задержаться на своем посту

Политика

Антонио Таяни заявил, что на вершинах ЕС «должен быть хотя бы один итальянец»

Спикер Европарламента намерен задержаться на своем посту
European People's Party
Антонио Таяни

Рим, 8 ноября 2018, 17:41 — REGNUM  Спикер Европарламента Антонио Таяни заявил, что готов выставить свою кандидатуру на этот пост на новый срок после перевыборов парламента, сообщает Tg Com в четверг, 8 ноября.

В ходе конгресса Народной партии Европы в Хельсинки Таяни заявил, что «на вершинах европейских институций должен быть хотя бы один итальянец».

Действующий спикер отметил, что будет выставлять свою кандидатуру, если к тому будут «подходящие условия», в частности, если правящая Народная партия достигнет хорошего результата.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Социологические опросы показывают, что фракция Народной партии сократится, а в парламенте появится как минимум одна новая фракция — сторонников традиционных ценностей и национальных суверенитетов под руководством Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Виктора Орбана.

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