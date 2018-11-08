В Литве бизнес с Россией приравняли к шпионажу

Вильнюс, , 17:29 — REGNUM В Литве в очередной раз разгорелся скандал вокруг председателя правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунаса Карбаускиса, который до избрания в Сейм руководил предприятиями группы Agrokoncernas, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 ноября. Только если ранее литовская оппозиция обвиняла компании Карбаускиса в связях с российским «Акроном», работе брата Карбаускиса Миндаугаса в московском театре, то теперь к обвинениям подключилась национальная телерадиокомпания LRT, которая выдала в эфир материал о том, что Agrokoncernas, через ряд посредников, закупает удобрение у компании «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. А поскольку против него ЕС ввёл персональные санкции, то за это литовскому концерну грозит в том числе и уголовное преследование.

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После начала скандала с заявлением сегодня выступили МИД Литвы и департамент государственной безопасности. МИД предостерёг литовский бизнес от взаимоотношений с компаниями, в отношении которых ЕС ввёл санкции, а департамент госбезопасности в принципе приравнял любые деловые отношения с российскими компаниями к шпионажу.

«Деловые связи с Россией повышают риск попадания в ловушку враждебных разведслужб», — заявила агентству BNS представитель ДГБ Аурелия Каткувене. Она подчеркнула, что об этом литовский бизнес ДГБ предупреждает «уже много лет».

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Сам Карбаускис заявил, что Agrokoncernas закупает удобрение в ОАО, в компании, которая зарегистрирована в Дубае. При этом именно у неё удобрения, по словам Карбаускиса, закупает большинство стран ЕС, а кому принадлежит эта фирма — не столь важно, да и проследить проблематично. В самом Agrokoncernas отказываются говорить, откуда именно экспортируется удобрение.

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