«Единая Россия» избавилась от троих фигурантов уголовных дел в Дагестане

Махачкала, , 17:17 — REGNUM Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, экс-депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов и бывший руководитель территориального ФОМС Магомед Сулейманов выведены из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Такое решение было принято в ходе областной конференции делегатов партии, передаёт 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Официально, все трое исключены в рамках ежегодной ротации кадров. Согласно уставу партии, состав регионального политсовета «Единой России» раз в год подлежит обновлению на 10%.

Напомним, что все лишившиеся партийного билета в настоящее время находятся за решёткой. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей при распределении пяти земельных участков.

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Брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов арестован по подозрению в участии в преступном сообществе, которое за взятки устанавливало здоровым людям фиктивные инвалидности. В ноябре ему было предъявлено обвинение.

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Фигурантом уголовного дела является и бывший руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов. Следствие полагает, что он сколотил преступную группу, которая на протяжении восьми лет предоставляла медучреждениям поддельные документы. На их основании средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги перечислялись страховым компаниям, возглавляемым аффилированными лицами.

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