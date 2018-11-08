Посол Китая в Германии: «Развиваясь сам, Китай развивает мир»

Берлин, , 17:16 — REGNUM Посол КНР в Германии Ши Миндэ дал интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung, в котором отметил, что развивая «Пояс и путь», Китай в первую очередь стремится к собственному развитию и в то же время помогает развитию мировому, сообщает 7 ноября Синьхуа.

«Будучи крупной страной, Китай способен защитить свои интересы, обеспечить экономическое развитие, улучшение благополучия населения и международное сотрудничество», — заявил дипломат, подчеркнув, что его страна не участвует в гонке вооружений и не придерживается менталитета холодной войны и игры «с нулевым результатом».

Проводя политику реформ и открытости, КНР, по словам посла, налаживает сотрудничество со всеми странами вдоль маршрута «Пояса и пути», в том числе с Германией.

Важнейшими принципами этой инициативы Ши Миндэ назвал совместные консультации, совместное строительство, совместное использование. И подчеркнул, что Китай надеется на постепенное устранение сомнений на этом счет Германии.