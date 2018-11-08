Делегация КНР приняла участие в обсуждении вопросов прав человека в ООН

Пекин, , 17:11 — REGNUM Совет по правам человека (СПЧ) ООН провел обсуждение ситуации с правами человека в КНР, сообщает 7 ноября Синьхуа со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которая прокомментировала обсуждение на ведомственном брифинге в Пекине.

В состав делегации, которая отправилась в СПЧ во главе с заместителем главы МИД КНР Лэ Юйчэном, вошли представители всех ведомств центрального аппарата, а также основных регионов, которые на Западе считают «проблемными» — Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов, а также специальных автономий Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Делегация довела до участников обсуждения в ООН результаты работы после предыдущего обсуждения в 2013 году, объявила о 30-ти новых мерах по обеспечению прав человека, которые будут приняты в КНР в ближайшее время.

Как отметила Хуа Чуньин, более 120-ти стран, включая Россию, дали высокую оценку успехам развития Китая и одобрили концепцию прав человека в КНР. В то же время, некоторые представители западных стран, предъявляя Китаю необоснованные обвинения национального, религиозного и правового характера, попытались политизировать этот вопрос.

В заключение брифинга, дипломат подчеркнула, что китайская сторона на основе принципов равноправия, взаимного уважения, ответственного и конструктивного диалога продолжает укреплять контакты и обмен опытом со всеми странами», отвергая политические предрассудки и безосновательные обвинения.