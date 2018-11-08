Четверг, 8 Ноября 2018 года
18:03:25 МСК

Делегация КНР приняла участие в обсуждении вопросов прав человека в ООН

Политика

Деятельность властей КНР в этом вопросе получила широкую международную поддержку

Пекин, 8 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  Совет по правам человека (СПЧ) ООН провел обсуждение ситуации с правами человека в КНР, сообщает 7 ноября Синьхуа со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которая прокомментировала обсуждение на ведомственном брифинге в Пекине.

В состав делегации, которая отправилась в СПЧ во главе с заместителем главы МИД КНР Лэ Юйчэном, вошли представители всех ведомств центрального аппарата, а также основных регионов, которые на Западе считают «проблемными» — Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов, а также специальных автономий Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Делегация довела до участников обсуждения в ООН результаты работы после предыдущего обсуждения в 2013 году, объявила о 30-ти новых мерах по обеспечению прав человека, которые будут приняты в КНР в ближайшее время.

Как отметила Хуа Чуньин, более 120-ти стран, включая Россию, дали высокую оценку успехам развития Китая и одобрили концепцию прав человека в КНР. В то же время, некоторые представители западных стран, предъявляя Китаю необоснованные обвинения национального, религиозного и правового характера, попытались политизировать этот вопрос.

В заключение брифинга, дипломат подчеркнула, что китайская сторона на основе принципов равноправия, взаимного уважения, ответственного и конструктивного диалога продолжает укреплять контакты и обмен опытом со всеми странами», отвергая политические предрассудки и безосновательные обвинения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения прав человека за рубежом
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить