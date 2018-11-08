El Mundo: Для Трампа нет понятия «правового государства»

Мадрид, , 16:57 — REGNUM Меньше чем через 24 часа после потери контроля над Палатой представителей американский президент Дональд Трамп предпринял меры, которые выглядели попыткой защититься любой ценой от расследования вопросов о вмешательстве России в выборы 2016 года, о его личных финансах, а также о конфликте интересов, вызванном необходимостью совмещать должность главы государства с положением владельца недвижимости, в которую инвестируют иностранные предприятия и правительства, пишет El Mundo.

При этом, по мнению испанского издания, сейчас именно т.н. Russiagate («Рашагейт», по аналогии с Уотергейтским скандалом) и его возможные последствия, как и два года назад, остаются особенно актуальными для ведущей мировой державы.

Самым резким шагом президента США стала отставка главы департамента юстиции, генерального прокурора страны Джеффа Сешнса. До этого Трамп уже не раз давал понять при различных обстоятельствах, что он планирует избавиться от Сешнса после парламентских выборов, однако на фоне захвата демократической оппозицией Палаты представителей и агрессивной пресс-конференции, которой американский лидер отреагировал на исход голосования, никто не ожидал, что это увольнение последует так скоро.

Вероятно, считает El Mundo, Трамп заменит Сешнса человеком, который сможет контролировать ход расследования о «русском вмешательстве» специального прокурора Роберта Мюллера. Цель очевидна — заморозить ход расследования, а то и закрыть его. С учетом того, что республиканская партия сохранила большинство в Сенате, который должен утвердить назначение, и Трамп контролирует эту палату парламента полностью, замысел президента выглядит обреченным на успех.

На данный момент преемником Сешнса является руководитель его аппарата Мэтью Уитэкер, который ранее уже критиковал расследование спецпрокурора Мюллера. Кроме того, он является автором идеи, близкой к тому, что может предпринять Трамп: назначить временно исполняющего обязанности генерального прокурора, пока Конгресс не заседает. После этого и.о. прокурора мог бы перекрыть для Мюллера доступ к деньгам, чтобы парализовать расследование, не прекращая его.

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Именно решение Сешнса оставаться в стороне от расследования «русского вмешательства» в выборы разрушило его отношения с Трампом, который был готов уволить генерального прокурора еще в июле 2016 года. Тогда президент США выразил в Твиттере свое разочарование тем, что Сешнс не только старается занять беспристрастную позицию по отношению к «Рашагейту», но и не прекратил расследования в отношении двух республиканских членов Палаты представителей, обвиняемых в коррупции.

«Для президента США, таким образом, правовое государство не существует. Есть только политика», — делает вывод El Mundo.