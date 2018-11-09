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Почему католическое посредничество между США и Ираном встало на паузу

Политика

Но, возможно, Святой престол и сам не против

Почему католическое посредничество между США и Ираном встало на паузу
Иллюстрация:  Tarapacaonline.cl

Вашингтон, 9 ноября 2018, 06:02 — REGNUM  Как изменилась политика Ватикана на Ближнем Востока в связи с изменением курса президента США по отношению к этому региону, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Оптимистично начавшись при Бараке Обаме, посредническая и правозащитная деятельность Католической Церкви ныне катится по накатанным рельсам, почти не демонстрируя новых инициатив. Возможность более широкого участия католического епископата в защите христиан Ближнего Востока во многом была обеспечена соглашением, известным как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), оно же — иранская ядерная сделка.

В ее подготовке участвовали, в том числе, и американские католические епископы, представлявшие посреднические миссии, и посещавшие Тегеран. Теперь же, в связи с жесткой позицией Дональда Трампа по СВПД и его негативной риторикой в адрес Ирана, былая активность американских католиков на данном направлении приутихла. Да и внутриамериканские проблемы Католической Церкви, возможно, перевесили дипломатические инициативы.

Читайте статью Вашингтон сковывает руки Ватикану на Ближнем Востоке и другие публикации Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.

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