La Stampa: Меркель и Макрон против первенства Италии в ливийском вопросе

Рим, , 16:05 — REGNUM Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон не приедут в Палермо на организованную Италией конференцию по вопросам Ливии, сообщает в четверг, 8 ноября, La Stampa со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, Германия и Франция намерены «изолировать» Италию от ливийского вопроса, то есть не дать ей стать лидером в этом внешнеполитическом направлении, полагают обозреватели издания.

Правительство Италии в свою очередь рассматривает именно ливийский вопрос как возможность продемонстрировать свои внешнеполитические возможности, и отсутствие европейских лидеров будет чувствительным ударом.

Ранее свою поддержку Италии в этом вопросе выражал Дональд Трамп, и в Италии надеются, что США будут представлены на конференции, которая пройдет 12−13 ноября, на высоком уровне, но надежды на визит госсекретаря Майка Помпео пока остаются «теоретическими».

Поддержка США и противодействие лидеров Евросоюза, возможно, связаны между собой и обусловлены нежеланием Германии и Франции отдавать лидерство в этом вопросе Италии, которая не вполне безосновательно воспринимается как проводник в том числе и американских интересов.

Обозреватели издания напоминают, что посещавшие Москву в октябре 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава МИД Энцо Моаверо Миланези приглашали на эту конференции и Владимира Путина, но тот, хотя и выразил поддержку усилиям Италии, от приглашения уклонился, а в Палермо приедет, вероятно, Дмитрий Медведев.

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