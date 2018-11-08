ОБСЕ призвала Белый дом вернуть пропуск журналисту CNN

Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Решение администрации США о запрете входа в Белый дом корреспонденту CNN Джиму Акосте вызывает сожаление и должно быть отменено. Об этом написал в своем Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Журналисты должны иметь возможность задавать вопросы политическим лидерам и контролировать их. Призываем отменить решение (о лишении Акосты пропуска, — прим. ИА REGNUM ) и не называть корреспондентов «врагами народа», — написал Дезир.

Напомним, 7 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что постоянная аккредитация корреспондента CNN приостановлена после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом на пресс-конференции.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист известного американского телеканала настойчиво задавал Трампу вопросы о «караване мигрантов». После отказа главы США отвечать девушка-стажер попыталась отобрать у Акосты микрофон, однако он выхватил его обратно.

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