Каталонский лидер требует пересмотра дела сепаратистов в Верховном суде

Мадрид, , 15:44 — REGNUM В минувшую среду, 7 ноября, глава Женералитета Каталонии Ким Торра, выступая перед парламентом региона, официально объявил, что после обвинений в адрес политиков-сепаратистов испанское правительство не должно рассчитывать на «какую-либо поддержку» с его стороны, сообщает издание 20 minutos.

Также он заверил, что партии сторонников независимости Каталонии в Конгрессе депутатов (нижней палате испанского парламента) не примут проект государственного бюджета, предложенный премьер-министром, поскольку не намерены «торговать демократией и достоинством».

Характеризуя в своей речи судебный процесс над каталонскими политиками, Торра использовал жесткий тон. В частности, он опроверг обвинения, которые в минувшую пятницу, 2 ноября, прокуратура Испании и специалисты министерства юстиции предъявили подсудимым. Последних лидер Каталонии назвал жертвами несправедливости и жажды мести государственной власти. В связи с этим он подчеркнул, что стороне обвинения нужно изменить свои заключения по делу сепаратистов: «Еще есть время все исправить. Они [юристы] должны это сделать».

При этом глава Женералитета потребовал отставки председателя Верховного суда Карлоса Лесмеса за «дискредитацию» испанской юстиции, которая, с точки зрения Торры, имела место как в случае с делом каталонцев, так и в ходе недавнего громкого разбирательства, кто должен платить налоги на ипотеку — испанцы или банки. Дело об ипотеках послужило каталонскому лидеру примером того, как высшая судебная инстанция может менять свои решения в зависимости от обстоятельств: сначала Верховный суд принял решение не в пользу банков, но потом постепенно пошел на попятную. Ким Торра уверен, что нечто подобное возможно и в вопросе с подсудимыми каталонскими политиками.

Это выступление было принято неоднозначно. Так, глава парламентской группы партии «Граждане» Инес Арримадас заявила, что хотя критиковать решения суда — в рамках закона, юстиция не должна быть подотчетной политикам. «Вы много критикуете испанскую судебную систему, так как не можете ее контролировать, — сказала лидер оппозиции в каталонском парламенте. — Вы скатываетесь к тому, чтобы стать защитником Отеги, выглядите, как адвокат Отеги». Арримадас имела в виду Арнальдо Отеги — скандального баскского политического деятеля, в прошлом члена радикальной националистической организации ЭТА.

Читайте также: Глава Каталонии объявил о разрыве с испанским правительством

А лидер социалистов из PSC-Unidos Мигель Исета настоятельно призвал главу Женералитета разъяснить, как он намерен добиваться несоблюдения судебных решений, если оправдательного приговора каталонцам все же не будет. Признав, что работа испанской юстиции в последнее время заслуживает критики, Исета подчеркнул: можно не соглашаться с судебными критериями, но защищать правовое государство и независимость судов необходимо. Представитель социалистов также назвал «ошибкой» решение увязать поддержку бюджета с ходом процесса над сепаратистами.