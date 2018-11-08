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Директор ФСБ: контакты с ЦРУ по антитеррору не прерывались никогда

Политика

Безопасность мундиаля была обеспечена при сотрудничестве с 35 странами мира

Москва, 8 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  Российские и американские специалисты никогда не прекращали сотрудничества в сфере противодействия терроризму. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире «Первого канала» по итогам большого совещания руководителей спецслужб.

По его словам, политическая обстановка и санкции не прервали контактов между спецслужбами РФ и США. Кроме того, многие страны помогли России в подготовке чемпионата мира по футболу.

Обеспечение безопасности крупных международных мероприятий уже отработано, пояснил Бортников. Так, безопасность мундиаля обеспечена при сотрудничестве с 35 странами мира.

Для предотвращения терактов разные страны должны использовать возможности друг друга, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Москве открылось XVII совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов. Участие в мероприятии приняли представители почти 80 стран.

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Антитеррор
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