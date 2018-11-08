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«Президента всех румын» окончательно лишили гражданства Молдавии

Политика

Молдавские унионисты остались без лидера

«Президента всех румын» окончательно лишили гражданства Молдавии
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон отсюда

Кишинёв, 8 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Высшая судебная палата Молдавии отклонила жалобу экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, требовавшего вернуть ему гражданство Молдавии, которое у него отозвал нынешний молдавский президент Игорь Додон. Как передает ИА REGNUM, решение ВСП является окончательным, и опротестовать его Бэсеску теперь сможет только в Европейском суде по правам человека.

Высшая судебная палата подтвердила решения предыдущей судебной инстанции: там признали законным указ Додона об отзыве у Бэсеску молдавского гражданства. Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ о его отзыве.

Бывший президент Румынии, выступающий за присоединение к ней Молдавии, и которого молдавские унионисты по-прежнему называют «президентом всех румын» тем не менее, стал почетным председателем молдавской румыноунионистской Партии национального единства, созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. В новом качестве он начал тур по населенным пунктам Молдавии, агитируя за объединение с Румынией.

Президент Додон обвинил правящую Демократическую партию Молдавии в том, что она позволяет экс-президенту Румынии заниматься этим. Тем самым молдавские власти, по его словам, «рискуют повторить ситуацию с Михаилом Саакашвили на Украине».

Сейчас Партия национального единства готовится к кампании по выборам в парламент Молдавии. Лишившись молдавского гражданства Бэсеску, согласно молдавскому законодательству, не сможет принимать в ней участие ни на прямую, ни в качестве агитатора. Участие иностранных граждан или использование их образов в предвыборных кампаниях в Молдавии запрещено.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молдавский Саакашвили» из Румынии остается без гражданства: КС не помог

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Молдавско-румынские отношения
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