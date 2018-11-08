После ухода Совершаевой в полпредство президента в СЗФО назначен Леонтьев

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Новым заместителем полномочного представителя президента РФ на Северо-Западе назначен Вадим Леонтьев. Ранее он занимал должность начальника департамента регионов ЦФО и СЗФО Управления внутренней политики президента РФ, а также работал в полпредстве президента РФ по ЦФО.

Распоряжение о назначении Леонтьева издано администрацией президента РФ, сказано 8 ноября в сообщении на официальном сайте полпредства главы государства в СЗФО. При этом сфера полномочий нового заместителя полпреда пока не уточняется.

Напомним, 7 ноября Владимир Путин назначил Александра Гуцана своим полпредом в СЗФО. До этого дня Гуцан несколько лет был заместителем генпрокурора России.

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8 ноября бывший заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева получила пост главы аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Ранее в полпредстве она курировала вопросы реализации внутренней политики президента РФ на территории СЗФО и общественных проектов. Совершаева назначена в Смольный решением временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Сам Беглов назначен врио губернатора указом президента Владимира Путина от 3 октября 2018 года на период до вступления в должность избранного главы города, выборы которого пройдут в сентябре 2019 года.

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Вместе с вновь назначенным Вадимом Леонтьевым у полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана будет пять заместителей.