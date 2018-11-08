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Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Политика

Повестка дня предстоящих переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе насыщенная

Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Астана, 8 ноября 2018, 15:34 — REGNUM  В ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине будут обсуждены вопросы насыщенной повестки дня. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, повестка дня предстоящих переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе насыщенная, главы государств «обсудят то, что сочтут необходимым».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а месяцем позже, на саммите G20 в Аргентине.

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