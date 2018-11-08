Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Астана, , 15:34 — REGNUM В ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине будут обсуждены вопросы насыщенной повестки дня. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, повестка дня предстоящих переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе насыщенная, главы государств «обсудят то, что сочтут необходимым».

Читайте также: МИД РФ: Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а месяцем позже, на саммите G20 в Аргентине.

Читайте также: Трамп подтвердил, что встреча с Путиным состоится на G20 в Буэнос-Айресе