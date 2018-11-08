Ангела Меркель заявила об угрозе национализма в Европе

Хельсинки, , 15:28 — REGNUM Канцер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, 8 ноября, заявила об угрозе распространения национализма в Европе, передает информагентство Ansa.

«Национализм ведет к войне. Мы не хотим, чтобы это ставило под угрозу наши ценности», — сказала Меркель.

В Хельсинки проходит конгресс Народной партии Европы. Заявление канцлера относилось к оппонентам ее партии на предстоящих выборах в Европарламент, а именно к Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Виктору Орбану.

Однопартийцы Меркель поддержали ее высказывание. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «пришло сказать «нет» глупым и ограниченным националистам», а настоящий патриот «любит и тех, кто прибыл издалека»

Народная партия в четверг также утвердила своего «ведущего» кандидата на пост главы Еврокомиссии, которая будет переизбрана вслед за Европарламентом. Им стал Манфред Вебер.

Социологические опросы показывают, что на выборах в Европарламент в мае 2019 года фракция правящей Народной партии значительно сократится, и в парламенте появится новая фракция — упомянутых Меркель сторонников национальных суверенитетов.