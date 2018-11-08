Манфред Вебер избран кандидатом на пост главы Еврокомиссии от ЕНП

Хельсинки, , 15:37 — REGNUM Теперь официально: немецкий политик Манфред Вебер — ключевой кандидат от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах 2019 года. Об этом пишет газета El País.

8 ноября на съезде в Хельсинки партия провела голосование по вопросу о том, кто будет её кандидатом на пост главы Европейской комиссии. За Вебера проголосовали 492 человека (79,2%), за его соперника, бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба — 127.

Кандидатами на пост главы Европейской комиссии становятся так называемые «ключевые», или «ведущие» кандидаты — первые номера в списках партий, представленных на выборах в Европейский парламент.

У Манфреда Вебера наилучшие шансы получить этот пост, поскольку ЕНП является самой сильной партией в Европарламенте. Она объединяет консервативные и христианско-демократические партии стран Евросоюза.

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