Медведев прервал речь главы РЖД о достижениях компании

Москва, , 15:29 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прервал выступление генерального директора РЖД Олега Белозёрова на заседании правительства 8 ноября.

«Пожалуйста, Олег Валентинович. Какие-то существенные вещи можно обозначить? Я имею в виду не по вашим достижениям, а по тому, что делать, по протокольным решениям», — Медведев дал слово руководителю компании.

«Дмитрий Анатольевич, спасибо большое, прежде всего хотим поблагодарить правительство Российской Федерации за внимание, которое уделяется деятельности. Буквально несколько моментов. Грузооборот, который достигнут в этом году, выше пикового значения советского периода 1988 года на 2%…» — не договорил Олег Белозёров.

Медведев прервал главу РЖД и напомнил о своей просьбе:

«Я вас похвалил, когда мы на сортировочной были. Вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол, или я подпишу его в том виде, в котором он есть?»

Белозёров ответил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД.

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