Литва может не выполнить требование финансирование обороны в 2% от ВВП

Вильнюс, , 15:21 — REGNUM Еврокомиссия пересмотрела динамику литовской экономики и увеличила прогноз роста ВВП в 2018 году. По мнению ЕК, он будет составлять 3,4% ВВП, а не 3,1%, как предполагалось ранее. Это означает, что выделенные на финансирование оборонного бюджета средства будут составлять менее 2% от ВВП, что Литва уже провозгласила заранее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прогноз роста ВВП увеличен уже во второй раз за 2018 год, а после первого увеличения уже оказалось, что Литве не хватает нескольких десятков миллионов евро для сохранения финансирования в размере 2% от ВВП. Разницу решили покрыть за счёт средств резерва или одолжить.

Однако это покрытие в парламенте увязали с внутренними политическими вопросами по финансированию партий, приняв соответствующий документ, в котором идёт речь о финансирование несвязанных между собой областей. Президент Литвы Даля Грибаускайте отклонила этот законопроект в первую очередь из-за внутреннеполитических вопросов, однако под отклонение неизбежно попал и пункт увеличения финансирования. Это произошло ещё до пересмотра роста ВВП Еврокомиссией. Сейчас «дыра» в оборонном бюджете, если прогноз сбудется, станет ещё больше.