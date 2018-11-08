СМИ: свердловская чиновница Ольга Глацких покинула Россию

Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких покинула Россию. Она находится на Сейшельских островах, пишут местные СМИ.

Издание 66.ru сообщает, что 4 ноября она уехала в Москву, а оттуда уже на Сейшелы. Там она якобы проводит отпуск. По информации издания, вернуться на Урал Глацких должна в середине ноября.

Судя по публикации, в отпуск она уехала ещё до скандала, который, напомним, разразился 5 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот день по социальным сетям оказалась распространена видеозапись выступления чиновницы на круглом столе в Кировграде. Мероприятие прошло ещё 24 октября. И в ходе него Ольга Глацких, отвечая на один из вопросов, заявила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

Эти слова вызвали широкий резонанс. Сейчас чиновница отстранена от работы. А СКР заявил о начале проверки департамента, который она возглавляет.

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