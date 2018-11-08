Индонезия стремится ускорить «промышленную революцию»

Джакарта, , 15:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял дорожную карту индустриальной революции под названием «Индонезия 4.0», сообщает Antaranews.

Индонезия сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чтобы ускорить «промышленную революцию 4.0». Об этом говорилось на региональной конференции по промышленному развитию (RCID) на Бали 8 ноября 2018 года.

Глава государства также надеется, что другие министерства, учреждения, местные органы власти и деловые круги полностью поддержат дорожную карту «Индонезия 4.0».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной упор в дорожной карте «Индонезии 4.0» делается на привлечение внимания глобальных компаний к инвестированию в стране.

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