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МВД Австрии: вооруженные мигранты в Боснии готовят новый прорыв границы

Политика

Ситуация остается напряженной, но удерживается под контролем

Вена, 8 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  Положение на боснийской границе, где собрались вооруженные мигранты с целью прорыва, по-прежнему остается напряженным. Так характеризует ситуацию министерство внутренних дел Австрии, пишет газета Kronen Zeitung 8 ноября.

«Обстановка в Боснии и Герцеговине и, в частности, на границе с Хорватией, по-прежнему описывается европейскими координаторами как напряженная. Совместными усилиями к настоящему времени ситуация под контролем», — говорится в сообщении министерства.

Большая группировка мигрантов возвращена в лагерь на территории Боснии. Тем не менее следует ожидать новой попытки с их стороны прорвать боснийско-хорватскую границу, предупреждают австрийские власти. Если прорыв будет удачным, он может повлечь за собой других мигрантов, проживающих в Боснии и соседних странах.

В связи с опасностью Австрия отменяет свободный проезд через пограничные с Венгрией и Словенией переходы.

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Как сообщало ИА REGNUM, к прорыву готовятся около 20 тыс. вооруженных человек. Это преимущественно молодые мужчины из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

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