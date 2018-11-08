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Главный министр Уттар-Прадеш: в Айодхье в Индии поставят статую Раме

Политика

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх высказал свое мнение по поводу установки статуи Рамы в священном для индусов городе Айодхья

Главный министр Уттар-Прадеш: в Айодхье в Индии поставят статую Раме
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Нью-Дели, 8 ноября 2018, 17:29 — REGNUM  «Одна статуя Рамы будет установлена в храме в Айодхье. Вторая будет установлена за пределами храма», — заявил журналистам главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх.

Политик также добавил, что место установки второй статуи еще будет обсуждаться.

«Все будет сделано с учетом религиозных чувств населения. В результате этого священный город Айодхья получит признание», — добавил главный министр штата.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», заявление политика было сделано после новостей о переименовании индийского района Файзабад.

«Файзабад c этого дня будет присвоено его настоящее название Айодхья», — заявил Йоги Адитьянатх.

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Зарубежная хроника
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