Главный министр Уттар-Прадеш: в Айодхье в Индии поставят статую Раме

Нью-Дели, , 17:29 — REGNUM «Одна статуя Рамы будет установлена в храме в Айодхье. Вторая будет установлена за пределами храма», — заявил журналистам главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх.

Политик также добавил, что место установки второй статуи еще будет обсуждаться.

«Все будет сделано с учетом религиозных чувств населения. В результате этого священный город Айодхья получит признание», — добавил главный министр штата.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», заявление политика было сделано после новостей о переименовании индийского района Файзабад.

«Файзабад c этого дня будет присвоено его настоящее название Айодхья», — заявил Йоги Адитьянатх.