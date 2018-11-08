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Премьер Индии Моди отпраздновал Дивали с солдатами на границе с КНР

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отпраздновал Дивали вместе с военными на индийско-китайской границе

Нью-Дели, 8 ноября 2018, 20:37 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди отпраздновал индийский праздник Дивали вместе солдатами индийской армии на индийско-китайской границе в районе Харсила.

«Вы защищаете один из уголков нашей земли. Охраняя наши границы вы обеспечиваете безопасность более миллиарда индийцев», — заявил премьер-министр, приветствуя военных 7 ноября

Политик также отметил, что в начале его карьеры у него была возможность провести время в компании солдат, именно поэтому остается чувствительным к проблемам армии.

В связи с этим, премьер-министр также поделился успехами программы «одно звание — одна пенсия».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди заявил, что в рамках данной программы подразумевается финансирование программ военных пенсий в размере 12 млрд. рупий (примерно 10.9 млрд. рублей). Он также отметил, что согласно этой программе уже было выделено 11 млрд. рупий.

В своей речи политик также вспомнил свою прошлогоднюю поездку в район индийско-тибетской границы.

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Зарубежная хроника
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