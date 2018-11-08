Израильский парламент намерен ввести смертную казнь за терроризм

Иерусалим, , 17:57 — REGNUM Депутаты парламента Израиля возобновят обсуждение законопроекта, по которому будет облегчен процесс привлечения палестинских активистов к уголовной ответственности и назначения смертной казни. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, министр обороны Авигдор Либерман выразил свою уверенность в том, что данный законопроект будет принят.

«После трех лет непрерывных стараний мы наконец введем смертную казнь в качестве наказания для палестинских террористов. Мы не собираемся останавливаться, пока не достигнем желаемого результата», — добавил Либераман.

Согласно данному законопроекту, будет упрощена процедура, по которой военные суды на территории Западного берега Иордана смогут назначать смертную казнь для палестинских террористов.