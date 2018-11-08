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Израильский парламент намерен ввести смертную казнь за терроризм

Политика

Депутаты парламента Израиля вновь обсудят возможность ужесточения наказания для палестинских активистов за акции протеста

Израильский парламент намерен ввести смертную казнь за терроризм
Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия
Перед расстрелом

Иерусалим, 8 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  Депутаты парламента Израиля возобновят обсуждение законопроекта, по которому будет облегчен процесс привлечения палестинских активистов к уголовной ответственности и назначения смертной казни. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, министр обороны Авигдор Либерман выразил свою уверенность в том, что данный законопроект будет принят.

«После трех лет непрерывных стараний мы наконец введем смертную казнь в качестве наказания для палестинских террористов. Мы не собираемся останавливаться, пока не достигнем желаемого результата», — добавил Либераман.

Согласно данному законопроекту, будет упрощена процедура, по которой военные суды на территории Западного берега Иордана смогут назначать смертную казнь для палестинских террористов.

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Зарубежная хроника
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