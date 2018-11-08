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Песков: в Кремле следят за ситуацией по границе между Чечней и Ингушетией

Политика

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию по «приграничному вопросу» между Чечней и Ингушетией

Песков: в Кремле следят за ситуацией по границе между Чечней и Ингушетией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северный Кавказ

Москва, 8 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  Ситуация по вопросу границы между Чечней и Ингушетией находится в поле зрения Кремля. Ожидается, что вопрос будет решен после того, как свое решение примет Конституционный суд. Об этом заявил 8 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будем ждать решение Конституционного суда… Это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель президента также отметил, что это «абсолютно нормальная, но спорная ситуация», которая может быть решена в судебном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ингушетии направили запрос в Конституционный суд с просьбой определить, соответствует ли соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, заключенное 26 сентября 2018 года главами обеих республик, Конституции Российской Федерации. Его решение ожидается в течение ближайших месяцев.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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