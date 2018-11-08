Украина подтягивает минометы к линии разделения сторон в ЛНР

Луганск, , 14:55 — REGNUM У линии соприкосновения сторон в Донбассе украинские военные разместили минометы и БМП. Об этом сообщил 8 ноября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, в зоне ответственности 14-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Катериновка обнаружен минометный расчет и БМП-1 в капонире. Марочко подчеркнул, что минометный расчет украинские силовики используют для провокационных обстрелов территории ЛНР, а бронемашина прикрывает указанный расчет.

Напомним, согласно тексту Минских договоренностей, артиллерия калибра свыше 100 мм должна быть отведена от линии соприкосновения сторон. Тем не менее Украина систематически нарушает договорённости, применяя крупнокалиберные 120-мм миномёты.

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