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Коалиция светских партий Индии намерена победить индусский популизм

Политика

Коалиция секулярных оппозиционных партий продемонстрировала способность противостоять популизму на дополнительных выборах в штате Карнатака

Нью-Дели, 8 ноября 2018, 21:20 — REGNUM  Лидер главной оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и бывший главный министр штата Махараштра Притхвирадж Чаван заявил, что светская коалиция способна победить индусский популизм. По мнению оппозиционного политика, об этом свидетельствуют результаты дополнительных выборов в штате Карнатака.

В ходе данных выборов, прошедших 3 ноября, в четырех из пяти избирательных округов победу одержали кандидаты от ИНК. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», результаты выборов не только стали доказательством прочности и популярности оппозиционной коалиции «Индийского национального конгресса» и региональной секулярной партии «Джаната дал», но и нанесли серьезный удар по позициям правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в преддверии парламентских выборов 2019 года.

Лидеры ИНК позитивно охарактеризовали политическую обстановку в штате Карнатака. Официальный представитель партии Рандип Сурджевала усмотрел в результатах выборов неприятие населением политики БДП, направленной на раскол общества. Видный деятель ИНК Маниш Тевари окрестил выборы в Карнатаке победой плюралистических прогрессивных сил, что свидетельствует о перемене настроений среди населения всей страны.

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Зарубежная хроника
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