Глава сухопутных войск Индии посетил спорные территории на границе с КНР

Нью-Дели, , 16:15 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават посетил индийские пограничные гарнизоны в долине Неланг, являющейся предметом территориального спора Индии и Китая. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», Бипин Рават также побывал на плотине Ганготри и в деревне Харшил, где расположены индусские святыни.

Начальник штаба сухопутных войск Индии высоко оценил храбрость и отвагу военнослужащих пограничных войск, защищающих свою родину вдали от своих семей. Он также поздравил их с традиционным индийским праздником Дивали — фестивалем огней.

Всего в долине Неланг размещено девять пограничных гарнизонов индийских сухопутных войск и индо-тибетской пограничной полиции.