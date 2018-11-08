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Глава МИД Пакистана оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Министр иностранных дел Пакистана сообщил Сенату, что кредит, предоставленный Саудовской Аравией, не изменит внешнеполитической позиции Пакистана

Исламабад, 8 ноября 2018, 18:45 — REGNUM  7 ноября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выступил перед Сенатом (верхняя палата парламента) с докладом о внешней политике страны на нынешнем этапе.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, главными темами выступления министра стали отношения с Саудовской Аравией и поездка в КНР. По словам Куреши, Саудовская Аравия предоставила Пакистану кредит в размере 6 миллиардов долларов без условий, то есть Исламабад не будет втянут в противостояние с какой-либо страной на Ближнем Востоке.

По мнению министра, именно нейтралитет Пакистана сделал его желанным партнером как для Ирана, так и для Саудовской Аравии. Шах Мехмуд Куреши надеется, что Исламабад продолжит играть «ответственную роль» в Йеменском конфликте и выступит медиатором «для снижения напряженности». Однако, события на Ближнем Востоке могут негативно повлиять на Пакистан, поэтому стране необходимо проявлять осторожность, добавил министр.

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Зарубежная хроника
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