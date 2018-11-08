Экс-президент Пакистана Зардари: моя партия сформирует новое правительство

Исламабад, , 20:47 — REGNUM 7 ноября бывший президент и ныне сопредседатель «Народной партии Пакистана» Асиф Зардари встретился со своими сторонниками и руководством партии в провинции Синд.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Асиф Али Зардари поблагодарил жителей Синда за традиционную поддержку, которую они оказывают «Народной партии Пакистана». Обсудив с приближенными планы предстоящей политической борьбы, Зардари сделал амбициозное заявление: «Народная партия Пакистана» снова сформирует правительство после следующих парламентских выборов». Лидер не уточнил, имеет ли он ввиду внеочередные выборы, а также планирует ли вступать в альянс с другой важной политической силой — «Пакистанской мусульманской Лигой (Наваз)».

К «Народной партии Пакистана» принадлежала первая женщина премьер-министр исламского мира Беназир Али Бхутто.