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Экс-президент Пакистана Зардари: моя партия сформирует новое правительство

Политика

Бывший президент и ныне сопредседатель «Народной партии Пакистана» Асиф Зардари заявил, что его партия снова сформирует правительство после победы на будущих выборах

Исламабад, 8 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  7 ноября бывший президент и ныне сопредседатель «Народной партии Пакистана» Асиф Зардари встретился со своими сторонниками и руководством партии в провинции Синд.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Асиф Али Зардари поблагодарил жителей Синда за традиционную поддержку, которую они оказывают «Народной партии Пакистана». Обсудив с приближенными планы предстоящей политической борьбы, Зардари сделал амбициозное заявление: «Народная партия Пакистана» снова сформирует правительство после следующих парламентских выборов». Лидер не уточнил, имеет ли он ввиду внеочередные выборы, а также планирует ли вступать в альянс с другой важной политической силой — «Пакистанской мусульманской Лигой (Наваз)».

К «Народной партии Пакистана» принадлежала первая женщина премьер-министр исламского мира Беназир Али Бхутто.

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Зарубежная хроника
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