Четверг, 8 Ноября 2018 года
18:02:38 МСК

Пакистан и Афганистан согласовали сроки возвращения «нелегальных» беженцев

Политика

Правительства Пакистана и Афганистана провели второй раунд переговоров о судьбе афганских беженцев и согласовали процедуру реализации «Афганско-пакистанского плана действий для мира и стабильности»

Пакистан и Афганистан согласовали сроки возвращения «нелегальных» беженцев
Николай Рерих. Путь домой

Исламабад, 8 ноября 2018, 16:18 — REGNUM  7 ноября в Исламабаде состоялся второй раунд межправительственных афганско-пакистанских переговоров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, стороны договорились соблюдать ранее установленные условия и сроки возвращения «различных категорий» афганских беженцев на родину. Кроме того, в ходе переговоров был поднят вопрос о гражданах Афганистана, попавших в Пакистан нелегально — на их скорейшей отправке на родину настаивает Исламабад.

Стороны также согласовали процедуру работы совместной рабочей группы по беженцам, которая должна способствовать скорейшему их возвращению на родину. Рабочая группа создана в рамках «Афганско-пакистанского плана действий для мира и стабильности», действующего с 22 января 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить